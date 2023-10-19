"Почему решил продолжить карьеру в Полесье? Я еще чуть раньше отмечал – когда я получил предложение и увидел короткую презентацию, уже тогда я понял, что планы развития проекта очень масштабны. Меня поразила и инфраструктура клуба, которую я могу назвать лучшей в Украине.

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Думаю, что при должной самоотдаче, все те цели, которые ставит клуб, а именно участие в еврокубках – их вполне можно достичь. Личные цели в Полесье? На этот вопрос можно ответить на самом деле очень коротко: я хочу стать лучшим игроком лиги на позиции крайнего правого защитника, хочу вместе с командой выиграть титул и удачно выступать в еврокубках", – поделился Лукас Тейлор в комментарии официальном сайте Полесья.

Напомним, Тейлор впервые появился в Украине в июле 2018 года, придя в аренду во Львов из Палмейраса. В январе 2020-го он стал полноценным игроком СК Днепр-1, перейдя из португальского Эшторила за 5 тысяч евро (по данным Transfermarkt). В июле 2021-го свободным агентом присоединился к ПАОКа, откуда отправлялся в аренду в Шахтер. В июле 2023-го "горняки" выкупили Лукаса за 300 тысяч евро, однако не нашли ему места в составе. С 1 сентября он находился без команды.

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