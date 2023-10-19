"Чому вирішив продовжити кар'єру в Поліссі? Я ще трохи раніше відзначав – коли я отримав пропозицію і побачив коротку презентацію, вже тоді я зрозумів, що плани розвитку проєкту є дуже масштабними. Мене вразила і інфраструктура клубу, яку я можу назвати найкращою в Україні.

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Думаю, що при належній самовіддачі, усі ті цілі, які ставить клуб, а саме участь в єврокубках – їх цілком можна досягнути. Особисті цілі в Поліссі? На це питання можна відповісти насправді дуже коротко: я хочу стати кращим гравцем ліги на позиції крайнього правого захисника, хочу разом із командою виграти титул та вдало виступати в єврокубках", – поділився Лукас Тейлор у коментарі офіційному сайту Полісся.

Нагадаємо, Тейлор вперше з'явився в Україні в липні 2018 року, прийшовши в оренду у Львів з Палмейраса. У січні 2020-го він став повноцінним гравцем СК Дніпро-1, перейшовши з португальського Ешторіла за 5 тисяч євро (за даними Transfermarkt). В липні 2021-го вільним агентом приєднався до ПАОКа, звідки відправлявся о оренду в Шахтар. У липні 2023-го "гірники" викупили Лукаса за 300 тисяч євро, однак не знайшли йому місця у складі. З 1 вересня він перебував без команди.

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