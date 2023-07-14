Моледо был дисквалифицирован КОНМЕБОЛом из-за проваленного допинг-теста – в крови футболиста обнаружили остарин, информирует Globo. Сам Родриго заявил, что будет оспаривать решение в суде.

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"Из-за наличия вещества остарин в моем антидопинговом тесте, проведенном после матча с Метрополитаносом 25 мая в Венесуэле, я был проинформирован сегодня, что КОНМЕБОЛ временно отстранил меня от игры.

Всю свою жизнь я готовился и работал, чтобы осуществить свою мечту стать футболистом. На протяжении более чем 15 лет как профессионал я всегда действовал адекватно, чисто и прозрачно, и я буду бороться до конца, чтобы выяснить, что произошло, и доказать свою невиновность", – написал Моледо в своих соцсетях.

Напомним, что бразилец выступал за Металлист с 2013 по 2015 годы. За Интернасьонал Моледо выступает с 2018 года.

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