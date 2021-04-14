Хавбек Динамо Александр Андриевский вспомнил период выступлений за Металлист и признался, как молодые игроки пользовались добротой легионеров, среди которых Тайсон, Шавьер, Соса и другие.

"Было, что легионеры отдавали свою экипировку. Даже мне. Родриго Моледо был такой. Мы молоды были – небольшие зарплаты, а они бутсы, экипировку отдавали всегда. Без вопросов.

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Они простые люди, помогали. Даже некоторые пользовался их добротой – занимали деньги, а потом не отдавали, но это уже другая история", – сказал Андриевский в интервью SportArenaTV.

Напомним, Александр находился в Металлисте с 2009 по 2015, где играл за вторую команду. К Динамо он присоединился в марте 2015 года. В текущем сезоне провел за "бело-синих" 22 матча во всех турнирах (гол и ассист).

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