Моледо був дисквалфікований КОНМЕБОЛом через провалений допінг-тест – в крові футболіста виявили остарин, інформує Globo. Сам Родріго заявив, що буде оскаржувати рішення в суді.

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"Через наявність речовини остарин в моєму антидопінговому тесті, проведеному після матчу з Метрополітаносом 25 травня у Венесуелі, я був поінформований сьогодні, що КОНМЕБОЛ тимчасово відсторонив мене від гри.

Все своє життя я готувався і працював, щоб здійснити свою мрію стати футболістом. Протягом більш ніж 15 років як професіонал я завжди діяв адекватно, чисто і прозоро, і я буду боротися до кінця, щоб з'ясувати, що сталося, і довести свою невинність", – написав Моледо у своїх соцмережах.

Нагадаємо, що бразилець виступав за Металіст з 2013 по 2015 роки. За Інтернасьйонал Моледо виступає з 2018 року.

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