Джермейн Ленс сейчас выступает за французский Версаль из третьего дивизиона. Его команда в 16 туре встречалась с лидером турнирной таблицы Ред Старом.

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В компенсированное время к первому тайму 36-летний вингер сравнял счет, мощно пробив головой после подачи углового. Этот гол стал третьим в активе Ленса в текущем сезоне за Версаль. В целом Джермейн отметился в третий раз подряд результативным действием. Нидерландец стал автором ассиста в матче против Эпиналя (4:1), а также принял участие в разгроме (6:0). Стоит заметить, что за 16 матчей в составе Версаля у 36-летнего вингера 3+3 по системе гол+пас.

Напомним, что Джермейн Ленс выступал за киевское Динамо с 2013 по 2015 годы. Всего за столичный клуб нидерландец сыграл в 76 матчах, забив 15 голов и оформив 18 ассистов. В составе киевлян Ленс завоевывал титул чемпиона Украины в сезоне 2014/15.

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