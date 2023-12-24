Джермейн Ленс наразі виступає за французький Версаль з третього дивізіону. Його команда у 16 турі зустрічалася з лідером турнірної таблиці Ред Старом.

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В компенсований час до першого тайму 36-річний вінгер зрівняв рахунок, потужно пробивши головою після подачі кутового. Цей гол став третім в активі Ленса в поточному сезоні за Версаль. Загалом Джермейн відзначився втретє поспіль результативною дією. Нідерландець став автором асисту в матчі проти Епіналя (4:1), а також взяв участь у розгромі (6:0). Варто зауважити, що за 16 матчів у складі Версаля у 36-річного вінгера 3+3 по системі гол+пас.

Нагадаємо, що Джермейн Ленс виступав за київське Динамо з 2013 о 2015 роки. Загалом за столичний клуб нідерландець зіграв у 76 матчах, забивши 15 голів та оформивши 18 асистів. У складі киян Ленс здобував титул чемпіона України в сезоні 2014/15.

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