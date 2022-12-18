В своем Instagram Бетао продемонстрировал, как тренируется с гантелями на теннисном корте.

Легенда Динамо получил звезду на "Аллее славы" двукратного клубного чемпиона мира

Очевидно, бразилец проводил разминку перед игрой в теннис. Компанию Бетао составил знаменитый экс-хавбек сборной Бразилии Зе Роберто.

Напомним, бразильский защитник – воспитанник Коринтианса, за который выступал в течение 7 лет (143 матча). В Динамо перешел из Сантоса за 1,6 млн. евро в 2008 году. За "бело-синих" играл до января 2013 года. В 2015 вернулся в Киев, однако не произвел впечатление на руководство киевлян и после полугода пребывания в клубе контракт с ним не продлили. В мае 2022-го объявил о завершении карьеры футболиста.

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