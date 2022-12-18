У своєму Instagram Бетао продемонстрував, як тренується з гантелями на тенісному корті.

Легенда Динамо отримав зірку на "Алеї слави" дворазового клубного чемпіона світу

Вочевидь, бразилець проводив розминку перед грою у великий теніс. Компанію Бетао склав знаменитий екс-хавбек збірної Бразилії Зе Роберто.

Нагадаємо, бразильський захисник – вихованець Корінтіанса, за який виступав протягом 7 років (143 матчі). У Динамо перейшов з Сантоса за 1,6 млн євро у 2008 році. За "біло-синіх" грав до січня 2013 року. У 2015-му повернувся до Києва, однак не справив враження на керівництво киян і після півроку перебування у клубі контракт з ним не продовжили. У травні 2022-го оголосив про завершення кар'єри футболіста.

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