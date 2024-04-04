В нынешнем сезоне бывший вингер Динамо потерял статус важного игрока для бразильского клуба. Три недели назад Де Пене запретили тренироваться с основной командой, а теперь Интернасьонал решил окончательно избавиться от игрока.

Экс-звезду Динамо отстранили от тренировок с основой – бывший легионер киевлян проваливает сезон в Бразилии

Как сообщил журналист Андре Эрнан, клуб уже зарегистрировал заявку в CBF на расторжение контракта с 32-летним футболистом. Интернасьонал ожидает ратификации этого соглашения. Стоит заметить, что контракт был рассчитан до декабря 2024 года.

Напомним, Де Пена перешел в Интернасьонал из Динамо в апреле 2022 года на правах свободного агента. Уругваец сумел стать основным игроком и в 102 матчах забил 11 голов и отдал 14 ассистов.