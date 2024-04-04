У нинішньому сезоні колишній вінгер Динамо втратив статус важливого гравця для бразильського клубу. Три тижні тому Де Пені заборонили тренуватися з основною командою, а тепер Інтернасьйонал вирішив остаточно позбутися гравця.

Екс-зірку Динамо відсторонили від тренувань з основою – колишній легіонер киян провалює сезон у Бразилії

Як повідомив журналіст Андре Ернан, клуб уже зареєстрував заявку в CBF на розірвання контракту з 32-річним футболістом. Інтернасьйонал очікує на ратифікацію цієї угоди. Варто зауважити, що контракт був розрахований до грудня 2024 року.

Нагадаємо, Де Пена перейшов в Інтернасьйонал з Динамо у квітні 2022 року на правах вільного агента. Уругваєць зумів стати основним гравцем і у 102 матчах забив 11 голів і віддав 14 асистів.