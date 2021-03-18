Полузащитник Джозеф Окоро продолжил свое путешествие по восточной Европе.

Белорусский Гомель на официальном сайте объявил о подписании контракта с нигерийцем до конца сезона.

Галатасарай в одностороннем порядке разорвал контракт с Беланда – экс-динамовец наехал на руководство клуба

Окоро присоединился к Динамо в мае 2019-го, однако не смог закрепиться даже в юношеском составе киевлян. Из-за травмы паха хавбек провел за команду U-19 лишь 14 матчей, в которых отметился 2 голами. Летом 2020-го Джозеф получил статус свободного агента.

Добавим, что Гомель новичок белорусской Высшей лиги. В составе команды выступают украинцы Батищев и Пантя.

Хорват з українським серцем: голи Шахтарю, подвиг в окупованому Криму, образа на Карпати, його родич – зірковий тренер