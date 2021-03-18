Білоруський Гомель на офіційному сайті оголосив про підписання контракту з нігерійцем до кінця сезону.

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Окоро приєднався до Динамо у травні 2019-го, проте не зміг закріпитися навіть у юнацькому складі киян. Через травму паха хавбек провів за команду U-19 лише 14 матчів, в яких відзначився 2 голами. Влітку 2020-го Джозеф отримав статус вільного агента.

Додамо, що Гомель є новачком білоруської Вищої ліги. У складі команди виступають українці Батищев та Пантя.

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