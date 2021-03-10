Боссы Галатасарая были разъярены заявлением марокканца после матча с Сивасспором и разорвали соглашение с игроком в одностороннем порядке, сообщает официальный сайт стамбульского гранда. Отмечается, что его слова повредили имиджу клуба.

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"Мы – Галатасарай. Руководителям Галатасарая нужно найти решение. Они знают, что мы играем в футбол. Мы люди, которые любят играть и побеждать. Надо найти решение. Вы должны общаться в Twitter и Instagram и учитывать, что происходит в прессе. Надо заботиться о статусе.

Мы – те, кто сражается на поле. Они должны сделать все и обеспечить хорошие условия для игры, чтобы мы могли играть в выходные. Даже наша тренировочная база лучше, чем домашняя арена Галатасарая. Это нормально? Более того, мы ежедневно тренируемся во Флории. И поле во Флории лучше, чем здесь. Это нормально? Это ненормально", – приводит слова Беланда Ntvspor.

К слову, Юнес выступал за Галатасарай с 2017 года, провел за этот период 121 матч в составе турецкой команды и отметился 22 голами и 26 ассистами.

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