Клебер подозревается в нападении на двух работников заправки, информирует издание R7. Как сообщили свидетели, экс-футболист был "заметно расстроен" и "искал неприятностей", толкая людей вблизи АЗС.

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Отмечается, что одного из работников Клебер толкал на улице и загнал в угол, а другого ударил кулаком в лицо. Пострадавшие уже обратились в полицию, но экс-форвард Динамо скрылся с места преступления до прибытия правоохранителей. Также удалось найти номер автомобиля, на котором Клебер приехал на АЗС – оказалось, что он был арендован.

Интересно, что бразильский экс-футболист является постоянным клиентом этой заправки, поскольку проживает неподалеку. Работники уже опасаются возможной мести Клебера. Это далеко не первые проблемы экс-динамовца с законом – этим летом он уже побывал в суде из-за неуплаты алиментов одной из своих дочерей. Сумма долга может достигать более 116 тысяч реалов.

Напомним, Клебер выступал за Динамо в 2004-2008 годах – в составе киевлян бразилец провел 74 матча, в которых забил 28 голов.

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