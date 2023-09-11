Клебер підозрюється в нападі на двох працівників заправки, інформує видання R7. Як повідомили свідки, екс-футболіст був "помітно засмучений" та "шукав неприємностей", штовхаючи людей поблизу АЗС.

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Зазначається, що одного з працівників Клебер штовхав на вулиці та загнав у кут, а іншого вдарив кулаком в обличчя. Потерпілі вже звернулись до поліції, але екс-форвард Динамо втік з місця злочину до прибуття правоохоронців. Також вдалось знайти номер автомобіля, на якому Клебер приїхав до АЗС – виявилось, що вона була орендована.

Цікаво, що бразильський екс-футболіст є постійним клієнтом цієї заправки, оскільки проживає неподалеку. Працівники вже побоюються можливої помсти Клебера. Це далеко не перші проблеми екс-динамівця із законом – цього літа він вже побував у суді через несплату аліментів одній зі своїй доньок. Сума боргу може досягати понад 116 тисяч реалів.

Нагадаємо, Клебер виступав за Динамо у 2004-2008 роках – у складі киян бразилець провів 74 матчі, в яких забив 28 голів.

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