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Экс-легионер Динамо грубо обозвал Бурду – украинец с ответом не замедлил (18+)

18:43 239 Читати українською
Экс-легионер Динамо грубо обозвал Бурду – украинец с ответом не замедлил (18+)
Никита Бурда / фото: Юлия Перекопайко

Защитник Динамо Никита Бурда стал фигурантом нзабавного инцидента в соцсетях.

Киевский фитнес-тренер Фабрисио, который также работает с игроками Шахтера Тайсоном и Тете, опубликовал на своей странице в Инстаграме видео индивидуальной тренировки Бурды.

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В комментарии защел бывший игрок Динамо Че Че и оставил нецензурное отзыв: "Никита пи***ас с*ка". Бурда не замедлил с ответом. В переводе с португальского фраза украинца звучит: "Маленький пед*к".

К слову, за Динамо бразилец выступал с лета 2018 года до конца марта 2019. За это время Че Че провел за первую команду киевлян 16 официальных матчей, записав в свой актив одну результативную передачу.

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футбольные курьёзы Никита Бурда Никита Бурда Динамо Киев Динамо Киев Данило Дас Невес Че Че Данило Дас Невес Че Че
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