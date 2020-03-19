Бурда показал мастер-класс по поддержке формы во время карантина

Лидер обороны киевского Динамо Никита Бурда демонстрирует профессионализм даже во время вынужденной паузы в чемпионате. Недавно центрбек сборной Украины восстановился после травмы.

24-летний исполнитель показал, как поддерживает форму во время карантина. Видео индивидуальной тренировки опубликовала Динамомания.

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Бурда, как и остальные игроки украинских клубов, не сыграет в официальных матчах минимум до 15 мая. Дата возвращения к командным тренировкам пока неизвестна. Однако, центрбек "бело-синих" решил продолжить набирать форму после тяжелой травмы.

К слову, в нынешнем сезоне Никита Бурда провел 10 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч.