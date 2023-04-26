Руководство Фортуны хочет убрать статью доходов от продажи билетов из клубного бюджета. Как информирует официальный сайт клуба, боссы дюссельдорфцев намерены совершить революцию в футболе и пускать зрителей на домашние матчи команды совершенно бесплатно.

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Пилотный проект будет реализован в сезоне 2023/24 – Фортуна бесплатно откроет свои трибуны для болельщиков команды на три матча чемпионата. А уже в сезоне 2024/25 планируется, что все домашние матчи команды станут бесплатными для болельщиков.

При таком раскладе существует риск, что мест на трибуне окажется меньше количества желающих попасть на игру. В стане Фортуны просчитали: клуб намерен сохранить гостевую квоту (10%), и отдать приоритет владельцам абонементов. Среди остальных желающих состоится розыгрыш бесплатных билетов.

В клубе хотят, чтобы статью доходов за проданные билеты взвалили на себя спонсоры.

После 29 туров Фортуна занимает 6 место во второй Бундеслиге. В сезоне 2012/13 цвета команды защищал Андрей Воронин.



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