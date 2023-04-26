Екс-клуб Вороніна планує безкоштовно пускати вболівальників на стадіон – революційне рішення
Дюссельдорфська Фортуна зважилася на незвичний експеримент із безкоштовними квитками.
Керівництво Фортуни хоче прибрати статтю доходів від продажу квитків із клубного бюджету. Як інформує офіційний сайт клубу, боси дюссельдорфців мають намір здійснити революцію у футболі і пускати глядачів на домашні матчі команди абсолютно безкоштовно.
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Пілотний проєкт буде реалізовано в сезоні 2023/24 – Фортуна безкоштовно відкриє свої трибуни для вболівальників команди на три матчі чемпіонату. А вже в сезоні 2024/25 планується, що всі домашні матчі команди стануть безкоштовними для вболівальників.
За такого розкладу існує ризик, що місць на трибуні виявиться менше за кількість охочих потрапити на гру. У стані Фортуни прорахували: клуб має намір зберегти гостьову квоту (10%), він також віддасть пріоритет власникам абонементів. Серед решти охочих відбудеться розіграш безкоштовних квитків.
У клубі хочуть, щоб статтю доходів за продані квитки взяли на себе спонсори.
Після 29 турів Фортуна посідає 6 місце у другій Бундеслізі. У сезоні 2012/13 кольори команди захищав Андрій Воронін.
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