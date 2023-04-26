Керівництво Фортуни хоче прибрати статтю доходів від продажу квитків із клубного бюджету. Як інформує офіційний сайт клубу, боси дюссельдорфців мають намір здійснити революцію у футболі і пускати глядачів на домашні матчі команди абсолютно безкоштовно.

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Пілотний проєкт буде реалізовано в сезоні 2023/24 – Фортуна безкоштовно відкриє свої трибуни для вболівальників команди на три матчі чемпіонату. А вже в сезоні 2024/25 планується, що всі домашні матчі команди стануть безкоштовними для вболівальників.

За такого розкладу існує ризик, що місць на трибуні виявиться менше за кількість охочих потрапити на гру. У стані Фортуни прорахували: клуб має намір зберегти гостьову квоту (10%), він також віддасть пріоритет власникам абонементів. Серед решти охочих відбудеться розіграш безкоштовних квитків.

У клубі хочуть, щоб статтю доходів за продані квитки взяли на себе спонсори.

Після 29 турів Фортуна посідає 6 місце у другій Бундеслізі. У сезоні 2012/13 кольори команди захищав Андрій Воронін.

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