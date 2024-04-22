Венгерский Ференцварош может стать еще одним европейским клубом, который повелся на кровавые деньги из России.

Ференцварош близок к подписанию спонсорского соглашения с крупной транснациональной компанией, сообщает издание Nemzeti Sport. Интересно, что издание Blikk уже раскрыло имя возможного спонсора чемпиона Венгрии – российский Газпром.

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Отмечается, что проект контракта уже подготовлен, поэтому есть шанс, что официальная договоренность между сторонами будет достигнута в ближайшие недели. Обе стороны не комментируют ситуацию. По информации Blikk, Ференцварош может получать больше от Газпрома, чем Црвена Звезда (сербам выплачивают 5 млн евро ежегодно).

К слову, Ференцварош в эти выходные оформил шестое подряд чемпионство Венгрии. Эту традицию начал еще Сергей Ребров, который возглавлял Ференцварош с 2018-го по 2021-й годы и трижды подряд становился чемпионом Венгрии.

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