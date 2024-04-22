Угорський Ференцварош може стати ще одним європейським клубом, який повівся на криваві гроші з Росії.

Ференцварош близький до підписання спонсорської угоди з великою транснаціональною компанією, повідомляє видання Nemzeti Sport. Цікаво, що видання Blikk вже розкрило ім'я можливого спонсора чемпіона Угорщини – російський Газпром.

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Зазначається, що проект контракту вже підготовлений, тож є шанс, що офіційна домовленість між сторонами буде досягнута найближчими тижнями. Обидві сторони не коментують ситуацію. За інформацією Blikk, Ференцварош може отримувати більше від Газпрому, ніж Црвена Звезда (сербам виплачують 5 млн євро щорічно).

До слова, Ференцварош цими вихідними оформив шосте поспіль чемпіонство Угорщини. Цю традицію започаткував ще Сергій Ребров, який очолював Ференцварош з 2018-го по 2021-й роки та тричі поспіль ставав чемпіоном Угорщини.

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