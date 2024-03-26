"Я был под прессом, но я играл там как дядя. У меня получилось так хорошо. Лучшие сезоны мои. Не был я под прессом, я просто был под моральным прессом, когда мы играли на выезде. Там жестко было, там и зажигалки, пивом обливали.

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Медаль дали? Шоколадную. Да пусть засунут себе ее поглубже. Что мне медаль? Нет. У меня другие ценности. Ну и что, что я чемпион Венгрии. Нужно ставить новые цели. Сейчас я пришел в Полесье. Команда, все новое. Цели – игры, голы, передачи. Выполнять все задачи, которые президент поставит. Зачем мне вспоминать Венгрию? Все, это прочитанная книга", – поделился Петряк в интервью официальному сайту Полесья.

Напомним, Иван выступал в Венгрии с 2018-го по 2022 годы. Сезон 2018/19 Петряк провел в составе Ференцвароша, который возглавлял Сергей Ребров, – украинец с "зелено-белыми" стал чемпионом. После этого хавбек перебрался к принципиальному сопернику – Фехервару. Добавим, что Петряк в свое время вызывался в сборную Украины – 5 матчей.

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