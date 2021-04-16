"Сейчас, безусловно, даже несмотря на кадровые потери, фаворитом является Динамо. Хотя всего год назад ситуация была кардинально противоположной, но это футбол, и все может случиться.

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Принципиальная разница была в назначениях новых тренеров. Динамо сделало правильный выбор, Шахтер – ошибся. Все видят значительный регресс в выступлениях Шахтера, а, соответственно, в Динамо все наоборот", – цитирует Сироту Meta-ratings.

Заметим, перед очным противостоянием отставание Шахтера от Динамо составляет 7 зачетных баллов. Сам поединок состоится в субботу, 17 апреля. Начало Классического – в 19:30.

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