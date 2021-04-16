"Для нас все матчи важны, однако с Динамо, так исторически сложилось, это еще и самый принципиальный поединок, главная битва чемпионата Украины. Могу говорить только о Шахтере: будем пытаться демонстрировать свой футбол, контролировать мяч, идти в прессинг. Настраиваемся только на победу, а вот чего ожидать от Динамо, увидим непосредственно на поле.

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Победная серия "горняков" в чемпионате над "бело-синими" в последних 5 матчах? Все следует доводить сначала. Это как новый день или чистый лист. На каждый матч футболисты Шахтера и Динамо готовятся по-новому и не вспоминают предыдущие игры, ведь это уже прошлое и никого особенно не интересует. Важно, что будет сейчас.

Думаю, все станет определяющим в матче. В футболе не бывает мелочей, каждая составляющая важна по-своему: начиная от тактики и заканчивая готовностью каждого игрока", – цитирует Трубина официальный сайт Шахтера со ссылкой на Shakhtar TV.

Заметим, перед очным противостоянием отставание Шахтера от Динамо составляет 7 зачетных баллов. Сам поединок состоится в субботу, 17 апреля. Начало Классического – в 19:30.

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