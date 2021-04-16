"Наразі, безумовно, навіть не дивлячись на кадрові втрати, фаворитом є Динамо. Хоча лише рік тому ситуація була кардинально протилежною, але це футбол, і все може трапитися.

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Принципова різниця була в призначеннях нових тренерів. Динамо зробило правильний вибір, Шахтар – помилився. Всі бачать значний регрес у виступах Шахтаря, а, відповідно, у Динамо все навпаки", – цитує Сироту Meta-ratings.

Зауважимо, перед очним протистоянням відставання Шахтаря від Динамо складає 7 залікових балів. Сам поєдинок відбудеться у суботу, 17 квітня. Початок Класичного – о 19:30.

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