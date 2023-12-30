Председатель Комитета этики и честной игры УАФ Франческо Баранка пообещал реакцию от своей организации на поступок представительницы национальной команды Дарьи Кравец.

Накануне украинскую футбольную общественность всколыхнула история с игроком сборной Украины Дарьей Кравец, которая уже в разгар полномасштабной войны пыталась заехать на территорию России, чтобы "играть в футбол".

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Согласно сюжету мордорского телеканала "Россия 1", сделать это футболистке не удалось – пограничники вроде как сумели восстановить данные на телефоне украинки, из которых стало известно, что она планировала финансово поддерживать ВСУ и называла оккупантов "орками".

"Да, мы увидели новость и позаботимся об этом", – сказал Баранка в комментарии Tribuna.

Напомним, Кравец – уроженка Донецкой области. После 4 сезонов в Украине выступала в России и Казахстане. С 2019-го играет только за иностранные клубы (Израиль, Франция и Италия). Дарью регулярно вызывали в сборную Украины, за которую она успела провести 60 матчей, забив 8 голов.

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