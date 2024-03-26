Бывший защитник "сине-желтых" Владислав Ващук убежден, что возвращение Виктора Цыганкова после травмы добавит качества национальной команде в борьбе за выход на Евро-2024.

"Если Виктор Цыганков вернется, это будет очень качественное усиление атакующего потенциала для Украины. Он там на бровке точно покажет класс.

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Выход Цыганкова добавит атакующей мощи Украине. Даже если ему не дадут разбежаться, он постоянно будет отвлекать на себя игроков, а значит, больше пространства будут иметь наши форварды", – сказал Ващук в комментарии Украинскому футболу.

Напомним, Цыганков пропустил поединок с Боснией и Герцеговиной из-за травмы. Вингер Жироны уже восстановился после повреждения и попал в основу на поединок с исландцами, который состоится сегодня, 26 марта, в польском Вроцлаве. Начало встречи в 21:45 по киевскому времени. Победитель дуэли получит заветную путевку на Евро-2024.

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