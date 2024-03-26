Колишній захисник "синьо-жовтих" Владислав Ващук переконаний, що повернення Віктора Циганкова після травми додасть якості національній команді у боротьбі за вихід на Євро-2024.

"Якщо Віктор Циганков повернеться, це буде дуже якісне посилення атакувального потенціалу для України. Він там на бровці точно покаже клас.

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Вихід Циганкова додасть атакувальної міці Україні. Навіть якщо йому не дадуть розбігтися, він постійно відволікатиме на себе гравців, а отже, більше простору матимуть наші форварди", – сказав Ващук у коментарі Українському футболу.

Нагадаємо, Циганков пропустив поєдинок з Боснією і Герцеговиною через травму. Вінгер Жирони вже відновився після ушкодження і потрапив в основу на поєдинок з ісландцями, який відбудеться сьогодні, 26 березня, у польському Вроцлаві. Початок зустрічі о 21:45 за київським часом. Переможець дуелі отримає омріяну путівку на Євро-2024.

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