Экс-игрок Барселоны и чемпион Европы променял Испанию на 150-ю сборную рейтинга ФИФА
Национальная сборная Испании не может вместить всех игроков, которые подавали большие надежды на молодежном уровне.
Хуниор Фирпо согласился выступать за страну своего рождения – Доминиканскую республику, что официально подтвердила местная федерация футбола.
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Защитник в свое время подавал большие надежды и переходил в Барселону за 20 млн евро. В составе молодежной сборной Испании он выигрывал чемпионат Европы 2019 года. Сейчас Фирпо уже 27, а он так и не дождался от хорошо знакомого Луиса де ла Фуэнте вызова во взрослую "Фурию".
Представитель Лидса должен дебютировать за Доминикану в мартовских спаррингах против Арубы и Перу. Новая команда Хуниора звезд с неба не хватает – 150-е место в рейтинге ФИФА.
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