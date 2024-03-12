Национальная сборная Испании не может вместить всех игроков, которые подавали большие надежды на молодежном уровне.

Фирпо больше не наденет эти цвета / EFE

Хуниор Фирпо согласился выступать за страну своего рождения – Доминиканскую республику, что официально подтвердила местная федерация футбола.

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Защитник в свое время подавал большие надежды и переходил в Барселону за 20 млн евро. В составе молодежной сборной Испании он выигрывал чемпионат Европы 2019 года. Сейчас Фирпо уже 27, а он так и не дождался от хорошо знакомого Луиса де ла Фуэнте вызова во взрослую "Фурию".

Представитель Лидса должен дебютировать за Доминикану в мартовских спаррингах против Арубы и Перу. Новая команда Хуниора звезд с неба не хватает – 150-е место в рейтинге ФИФА.

¡?? ????̃? ????????! ?️@JuniorFirpo03 es ?????????? y se une a nuestra Selección Absoluta para la Fecha FIFA de marzo



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pic.twitter.com/kK5zLL3xxU — Selección Dominicana de Futbol (@sedofutbol) March 11, 2024

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