"Шовковский? Я его знаю только по тому, как мы играли. А как тренера мне трудно оценить его. Мне хочется верить, но я, наверное, не верю. Верю, что он может дать результат на определенном промежутке времени. Дай Бог, чтобы у него все получилось и так далее. Но почему-то мне... Наверное, я не поверю в то, что он сможет дать то, чего я хочу.

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То, что бы мне хотелось, чтобы происходило в Динамо. Именно в команде, с игроками: какие бы были игроки, как бы они играли и развивались и так далее. Мне кажется, что он этого не может дать. Имею в виду сам стиль игры. Когда я включаю телевизор, я хочу видеть, чтобы Динамо играло так и так. Плюс-минус я уже понимаю, как Динамо будет играть во главе с Шовковским. Я себе уже нарисовал, у меня уже есть картинка", – поделился Морозюк на подкасте Брутального футбола.

Напомним, Шовковский стал главным тренером Динамо с ноября, а киевляне в 5 подряд матчах УПЛ под его руководством непременно одерживали победы. Морозюк играл за "бело-синих" с 2008 по 2010-е и с 2015 по 2019-е годы. Во второй период в киевском клубе Николай стал капитаном команды.

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