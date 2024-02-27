"Шовковський? Я його знаю тільки за тим, як ми грали. А як тренера мені важко оцінити його. Мені хочеться вірити, але я, напевно, не вірю. Вірю, що він може дати результат на певному проміжку часу. Дай Бог, щоб у нього все вийшло і так далі. Але чомусь мені… Напевно, я не повірю в те, що він зможе дати те, чого я хочу.

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Те, що б мені хотілося, щоб відбувалося в Динамо. Саме в команді, з гравцями: які б були гравці, як би вони грали та розвивалися і так далі. Мені здається, що він цього не може дати. Маю на увазі сам стиль гри. Коли я вмикаю телевізор, я хочу бачити, щоб Динамо грало так і так. Плюс-мінус я вже розумію, як Динамо буде грати на чолі з Шовковським. Я собі вже намалював, в мене вже є картинка", – поділився Морозюк на подкасті Брутального футболу.

Нагадаємо, Шовковський став головним тренером Динамо з листопада, а кияни в 5 поспіль матчах УПЛ під його керівництвом неодмінно здобували перемоги. Морозюк грав за "біло-синіх" з 2008 по 2010-ті та з 2015 по 2019-ті роки. В другий період у київському клубі Микола став капітаном команди.

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