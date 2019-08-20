Дедечко оформил дубль в чемпионате Армении – его Арарат разгромил Пюник

Полузащитник Арарат-Ереван Денис Дедечко отличился дублем в матче 3-го тура чемпионата Армении.

Чемпионат Армении 2019/20, 3-й тур

Пюник – Арарат-Ереван – 1:4

Голы: Симонян, 65 – Дедечко, 44, 85, Бадоян, 80, Веслен, 90

Арарат-Ереван на выезде разбил Пюник. Одним из героев матча стал украинец Денис Дедечко, который открыл счет в конце первого тайма, а под занавес матча оформил дубль. В воротах Пюника также отличились Бадоян и Веслен, на что соперники сумели ответить лишь голом престижа.

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Добавим, что этот гол стал уже третьим для Дедечко в составе новой команды. Таким образом, Арарат-Ереван набрал 9 очков и единолично возглавляет турнирную таблицу.

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