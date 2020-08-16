Экс-игрок Ворсклы Артур присоединился к команде Кльоца

Азербайджанская Кешла подписала контракт с Артуром Батистой, информирует официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на один сезон.

Ворскла усилилась экс-защитником Львова

Другие детали контракта пока неизвестны. К слову, за Кешлу выступает экс-игрок Карпат Дмитрий Кльоц, который недавно присоединился к команде.

Отметим, что предыдущим клубом Артура была Ворскла – она подписала бразильца два года назад на правах свободного агента. Защитник провел за полтавчан 40 матчей во всех турнирах, отличился тремя ассистами.

Конте в Інтері розбудив гіганта, але не всі проблеми вирішені – чого боятися Шахтарю у півфіналі Ліги Європи