Ворскла усилилась экс-защитником Львова

Бывший защитник Львова Никита Татаркова перешел в команду Юрия Максимова, сообщает официальный сайт Ворсклы.

Ворскла объявила о трансфере первого летнего новичка

25-летний футболист заключил соглашение с "зелено-белыми" сроком на один год. Последней командой игрока был Львов, к которому он присоединился 30 октября 2019 года.

Напомним, Татарков – воспитанник запорожского Металлурга. Кроме вышеупомянутых команд успел поиграть также в одесском Черноморце (за который дебютировал в УПЛ) и солигорском Шахтере. Transfermarkt оценивает игрока в 325 тысяч евро.

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