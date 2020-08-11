toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ШАХТЕР - БАЗЕЛЬ ЛИГА ЕВРОПЫ ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

Ворскла усилилась экс-защитником Львова

08:25 - Читати українською
Ворскла усилилась экс-защитником Львова
Никита Татарков / ФК Ворскла

Полтавская команда продолжает укреплять свои ряды.

Бывший защитник Львова Никита Татаркова перешел в команду Юрия Максимова, сообщает официальный сайт Ворсклы.

Ворскла объявила о трансфере первого летнего новичка

25-летний футболист заключил соглашение с "зелено-белыми" сроком на один год. Последней командой игрока был Львов, к которому он присоединился 30 октября 2019 года.

Напомним, Татарков – воспитанник запорожского Металлурга. Кроме вышеупомянутых команд успел поиграть также в одесском Черноморце (за который дебютировал в УПЛ) и солигорском Шахтере. Transfermarkt оценивает игрока в 325 тысяч евро.

"Тут кожна помилка – під мікроскопом": інтерв'ю чемпіона світу і героя фіналу проти Динамо

blog_ava
Интер победил Байер в матче с двумя отмененными пенальти – "нерадзурри" ждут Шахтер в полуфинале Лиги Европы
00:02
4628
Теги
Никита Никита Татарков Ворскла Ворскла Трансферы Львов Львов
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
12
час
:
35
мин
Вулверхэмптон
22:00
Севилья
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?