"Как оказался в академии Шахтера? В 14 лет пригласили. Помню, что вообще не хотел уезжать из Днепра, но поехал на просмотр и в итоге остался там на семь лет.

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Конечно, были предложения продлить контракт, но я хотел играть, а не сидеть на скамейке или скитаться по арендам. Из-за того, что не подписывал новое соглашение, пришлось целый год бегать по кругу, потому что меня из-за этого не подпускали ни к играм, ни к тренировкам", – рассказал Габелок в интервью Fanday.

Добавим, что Артем сыграл 14 матчей за Металлист 1925 в этом сезоне, в котором отметился голом и ассистом. Также успел поиграть за латвийский Спартакс, полтавскую Ворсклу и ереванский Пюник.

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