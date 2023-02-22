"Як опинився в академії Шахтаря? У 14 років запросили. Пам'ятаю, що взагалі не хотів їхати з Дніпра, але поїхав на перегляд і в підсумку залишився там на сім років.

Селезньов мав провести прощальний матч у 2022 році – все "зіпсував" Шахтар

Звичайно, були пропозиції продовжити контракт, але я хотів грати, а не сидіти на лавці або поневірятися по орендах. Через те, що не підписував нову угоду, довелося цілий рік бігати по колу, бо мене через це не підпускали ні до ігор, ні до тренувань", – розповів Габелок в інтерв'ю Fanday.

Додамо, що Артем відіграв 14 матчів за Металіст 1925 у цьому сезоні, в якому відзначився голом та асистом. Також встиг пограти за латвійський Спартакс, полтавську Ворсклу та єреванський Пюнік.

Шахтар втримав перемогу над Ренном у першому матчі плей-офф ЛЄ – наступник Мудрика зробив гру проти кривдника Динамо