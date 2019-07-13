Экс-игрок сборной Украины U-21 Эммерсон будет выступать в чемпионате Гонконга

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Вспомнить молодость или посадить в запас Суареса – как Гризманна совместят с Месси и Неймаром в Барселоне
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Интер официально объявил о трансфере БареллыИталия — 12 июль 124
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Ярмоленко с классным финтом и худшим баллом – английские СМИ оценили камбэк украинца, которого Вест Хэм ждал 9 месяцевАнглия — 12 июль 962
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Барселона не доплатила внушительную сумму за Гризманна – официальное заявление АтлетикоИспания — 12 июль 627
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Гризманн официально перешел в БарселонуИспания — 12 июль 1183