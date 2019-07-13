Экс-игрок сборной Украины U-21 Эммерсон будет выступать в чемпионате Гонконга

Владис-Эммерсон Иллой-Айет перебрался в экзотический чемпионат.

Украинский футболист Владис-Эммерсон Иллой-Айет перешел в команду из чемпионата Гонконга R&F на правах аренды из датского Вайле, сообщает официальный сайт R&F.

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Арендное соглашение рассчитано на 1 год. К слову, в прошлом сезоне центральный защитник сыграл за Вайле в 20 матчах во всех турнирах, забил гол и отдал результативную передачу.

В Украине Эммерсон выступал за Олимпик, Карпаты, Ниву и Черноморец. Также футболист играл за сборную Украины U-17 и вызывался в молодежную команду.

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