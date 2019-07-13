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Екс-гравець збірної України U-21 Еммерсон виступатиме у чемпіонаті Гонконгу

06:30 569 Читать на русском
Екс-гравець збірної України U-21 Еммерсон виступатиме у чемпіонаті Гонконгу
Владіс-Еммерсон Іллой-Айєт / R&F

Владіс-Еммерсон Іллой-Айєт перебрався у екзотичний чемпіонат.

Український футболіст Владіс-Еммерсон Іллой-Айєт перейшов у команду з чемпіонату Гонконгу R&F на правах оренди з данського Вайле, повідомляє офіційний сайт R&F.

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Орендна угода розрахована на 1 рік. До слова, у минулому сезоні центральний захисник зіграв за Вайле у 20 матчах в усіх турнірах, забив гол та віддав результативну передачу.

В Україні Еммерсон виступав за олімпік, Карпати, Ниву та Чорноморець. Також футболіст грав за збірну України U-17 та викликався до молодіжної команди.

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Теги
Світ Українці за кордоном Владіс-Еммерсон Іллой-Айєт Владіс-Еммерсон Іллой-Айєт Вайле Вайле Гонконг Гонконг
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