Екс-гравець збірної України U-21 Еммерсон виступатиме у чемпіонаті Гонконгу

Італія — 12 лип 395
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Інтер офіційно оголосив про трансфер Барелли
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Згадати молодість чи посадити в запас Суареса – як Грізманна поєднають з Мессі та Неймаром у БарселоніІспанія — 12 лип 2421
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Аталанта збільшила пропозицію за Маліновського – трансфер хавбека збірної України все ближчийІталія — 12 лип 2326
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Ярмоленко з класним фінтом і найгіршим балом – англійські ЗМІ оцінили камбек українця, якого Вест Хем чекав 9 місяцівАнглія — 12 лип 6428
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