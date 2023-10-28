"Это экстремальная ситуация для Шахтера. В последние десятилетия Шахтер был стабильным клубом – с квалифицированным составом, титулами, морально-психологической атмосферой, стабильностью курса, финансами. В целом – была уверенность в себе. То есть, была теплая ванна, в которой купались все.

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Но война, и все последующие изменения, негативно сказались на украинском футболе в целом, а особенно – на клубах-лидерах. Те команды, которые были внизу, они и до этого выживали, и продолжили это делать. В Шахтере же эти изменения стали более заметными. Произошел уход квалифицированных исполнителей. Но команда продолжала играть по старой схеме, прогресса и развития прежде всего тренерской идеи и игры, – не было.

Когда в Шахтер пришли молодые футболисты, в основном, воспитанники клуба из академии, плюс – из других украинских команд, – это было резкой сменой поколений. Шахтер пополнился способными, однако не возмужавшими исполнителями. Это были не футбольные гвардейцы, у них еще не сформировался характер. Они переоценивали взлеты и не держали удар при неудачах. Их несформированная психология едва позволяла преодолевать трудности. В Шахтере не стало лидеров среднего поколения. Разве что – Зубков и Матвиенко. Но они так и не стали полноценными лидерами из-за своих индивидуальных качеств. Поэтому, клубу пришлось делать ставку на тех, кто миновал свой пик – Степаненко, Ракицкого, Чигринского. И это неправильно.

Летом этого года Шахтер попрощался с Йовичевичем. В этом действительно была необходимость. Играть в футбол для того, чтобы просто добывать результаты – это, конечно, хорошо, но не было развития. В то же время Патрик ван Леувен хорошо себя проявил в Заре. И в Шахтере, когда его приглашали, надеялись, что он даст команде новый импульс. Однако, были две причины, почему у ван Леувена не сложилось. Когда тренер работает с молодыми футболистами, то с ними нужно больше общаться, быть педагогом. Нидерландский специалист не имел такой возможности, потому что не знал языка. Многие из игроков не понимали его требований. Немало было и таких, которые не хотели меняться. Ван Леувен требовал увеличения интенсивности занятий – во всем: нужно было больше бегать, больше пахать. Но эти ребята – из академии, привыкли к другому. Они привыкли к футболу с контролем мяча и так далее, с детства привыкли к той самой теплой ванне, в которой и выросли, когда все хорошо, все у тебя есть. Зачем рыгать, умирать на тренировках и слушать этого тренера? Вот так, из-за непонимания возник конфликт.

Когда этот конфликт начал влиять на игру, на отношения с болельщиками и руководством, было принято решение пожертвовать тренером. Это был пик... Но нужно было восстановить в команде, в клубе, взаимопонимание. Я всегда говорил, что очень важно, чтобы в приоритете был именно клуб. Поэтому, отставка Патрика ван Леувена - логичный шаг. Перемены назрели. То, что не угадали с тренером, - бывает. В Заре у ван Леувена, действительно, все получалось. Думаю, так было потому, что у него под рукой там были другие исполнители, футболисты, готовые пахать, у которых было огромное желание засветиться, проявить себя и вырваться оттуда. Поэтому они внимательно слушали Патрика ван Леувена, и у Зари был соответствующий результат", – сказал Сопко в комментарии FootBoom.

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