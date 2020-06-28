Бывший защитник сборной Словакии умер в 40-летнем возрасте

Экс-защитник сборной Словакии Мариан Чишовски, последним клубом которого была чешская Виктория Пльзень, умер в возрасте 40 лет.

"Сегодня самый печальный день. Мы должны с тяжелым сердцем сказать, что Мариан Чишовски покинул нас навсегда. Искренние соболезнования всей викторианской семье", – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

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Шесть лет назад у футболиста был диагностирован боковой амиотрофический склероз. Именно из-за этой болезни Чишовски был вынужден прекратить выступления на профессиональном уровне.

К слову, Мариан Чишовски играл за Интер из Братиславы, Жилину, Тимишоару и Викторию. Защитник 15 раз выходил на поле в футболке сборной Словакии, сыграв, в том числе, и против Украины в товарищеском матче в 2002 году (1:1).

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