Колишній захисник збірної Словаччини помер у 40-річному віці

Екс-оборонець збірної Словаччини Маріан Чишовскі, останнім клубом якого була чеська Вікторія Пльзень, помер у віці 40 років.

"Сьогодні найсумніший день. Ми повинні з важким серцем оголосити, що Маріан Чишовскі залишив нас назавжди. Щирі співчуття всій вікторіанській сім'ї", – йдеться у повідомленні прес-служби клубу.

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Шість років тому у футболіста був діагностований бічний аміотрофічний склероз. Саме через цю хворобу Чишовскі був змушений припинити виступи на професіональному рівні.

До слова, Маріан Чишовскі грав за Інтер з Братислави, Жиліну, Тімішоару та Вікторію. Захисник 15 разів виходив на поле у ​​футболці збірної Словаччини, зігравши, зокрема, і проти України в товариському матчі у 2002 році (1:1).

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