Монца решила усилиться опытным игроком после выхода в Серию А.

Новичок элиты объявил о подписании защитника Андреа Раноккьи на правах свободного агента. Договор рассчитан на 2 года.

Интер официально продлил контракт с Индзаги

Предыдущим клубом центрбека был Интер. "Нерадзурри" еще в 2011 году отдали за игрока Дженоа 13 млн. евро. Раноккья считался одним из самых перспективных защитников Италии и регулярно вызывался в сборную (собрался 21 матч). Впрочем, в последних сезонах за Интер 34-летний защитник регулярно сидел на скамейке запасных. Последняя кампания не стала исключением – всего 550 сыгранных минут и один гол во всех турнирах.

Раноккия стал первым летним новичком Монцы. Проект Берлускони и Галлиани пробился в элиту, выиграв плей-офф Серии В.

Мілан на вершині, провали Ювентуса, Аталанти та українців, шедевр Маліновського – найголовніше про минулий сезон кальчо