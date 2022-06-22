Экс-игрок сборной Италии променял лавку Интера на клуб Берлускони
Монца решила усилиться опытным игроком после выхода в Серию А.
Новичок элиты объявил о подписании защитника Андреа Раноккьи на правах свободного агента. Договор рассчитан на 2 года.
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Предыдущим клубом центрбека был Интер. "Нерадзурри" еще в 2011 году отдали за игрока Дженоа 13 млн. евро. Раноккья считался одним из самых перспективных защитников Италии и регулярно вызывался в сборную (собрался 21 матч). Впрочем, в последних сезонах за Интер 34-летний защитник регулярно сидел на скамейке запасных. Последняя кампания не стала исключением – всего 550 сыгранных минут и один гол во всех турнирах.
Раноккия стал первым летним новичком Монцы. Проект Берлускони и Галлиани пробился в элиту, выиграв плей-офф Серии В.
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