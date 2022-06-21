Интер и Симоне Индзаги решили закрепить свои планы по длительному сотрудничеству.

Стороны пролонгировали соглашение еще на год, и теперь оно рассчитано до лета 2024-го, сообщает пресс-служба "нерадзурри".

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Интер пригласил Индзаги из Лацио после чемпионского сезона Антонио Конте. Защитить титул не удалось, поскольку команда уступила соседям из Милана. Зато "нерадзурри" выиграли Суперкубок и Кубок Италии, а в Лиге чемпионов дошли до 1/8 финала. Этих результатов хватило для продления действующего соглашения тренера.

СМИ добавляют, что зарплата Индзаги вырастет до 5 млн евро в год, однако это вдвое меньше, чем зарабатывал Конте.

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