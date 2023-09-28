Саудовская Аравия хочет расширить свое влияние в европейском футболе. Для этого саудовцы хотят приобрести еще один европейский клуб, а именно Марсель.

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Как сообщает France Bleu, саудовцы связались с Зинедином Зиданом и предложили ему возглавить провансальцев, если они договорятся с Фрэнком Маккортом о продаже. Марсель хотят превратить во "французский Ньюкасл", поэтому клубу нужен именитый наставник, который сможет бороться за высшие награды. Саудовская Аравия пообещала Зидану, что Марсель будет действительно амбициозный проект. Французу даже выделят около 300 миллионов на трансферы.

Главным препятствием саудовцев является американский владелец провансальцев Фрэнк Маккорт. Он не раз заявлял, что клуб не продается. Бизнесмен приобрел Марсель семь лет назад за 45 миллионов евро.

Напомним, что "голубые" – единственный французский клуб, который выигрывал Лигу чемпионов. В 1993 году в финале турнира Марсель одолел Милан (1:0).

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