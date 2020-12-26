Стив Ходж, поигравший за ряд английских клубов и национальную команду на чемпионате мира-1986, является собственником уникального раритета. Именно он поменялся футболками с Диего Марадоной после знаменитого матча, в котором аргентинец забил гол "рукой Бога", а позже поразил ворота Англии после невероятного прохода со своей половины поля.

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"Меня многие критиковали за обмен футболками с Марадоной. Некоторые товарищи по команде даже рассердились. Но тот матч навсегда вошел в историю футбола. Я никогда не обвинял Марадону за тот гол рукой. Это один из лучших игроков в истории. Он был смелым, как лев. Диего били по ногам везде, где он играл.

Я храню эту футболку 34 года, но ни разу не думал над ее продажей, ведь это невероятная ценность. Неоднократно видел в Интернете статьи, якобы прошу за нее миллион, или даже больше. Официально заявляю, что это неправда, писать такие вещи – низко и подло. Хотя после смерти Марадоны я получил сотни звонков с просьбой продать эту реликвию", – цитирует 58-летнего Ходжа AS со ссылкой на британские СМИ.

Заметим, футболка Диего Марадоны с матча 1/4 финала ЧМ-1986 Аргентина – Англия оценивается в миллион долларов США.

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