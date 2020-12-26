Экс-игрок сборной Англии отклонил сотни предложений продать знаменитую футболку Марадоны, которая стоит миллион долларов
Бывший полузащитник сборной Англии Стив Ходж владеет раритетом невероятной ценности, который мог бы обеспечить ему безбедную старость.
Стив Ходж, поигравший за ряд английских клубов и национальную команду на чемпионате мира-1986, является собственником уникального раритета. Именно он поменялся футболками с Диего Марадоной после знаменитого матча, в котором аргентинец забил гол "рукой Бога", а позже поразил ворота Англии после невероятного прохода со своей половины поля.
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"Меня многие критиковали за обмен футболками с Марадоной. Некоторые товарищи по команде даже рассердились. Но тот матч навсегда вошел в историю футбола. Я никогда не обвинял Марадону за тот гол рукой. Это один из лучших игроков в истории. Он был смелым, как лев. Диего били по ногам везде, где он играл.
Я храню эту футболку 34 года, но ни разу не думал над ее продажей, ведь это невероятная ценность. Неоднократно видел в Интернете статьи, якобы прошу за нее миллион, или даже больше. Официально заявляю, что это неправда, писать такие вещи – низко и подло. Хотя после смерти Марадоны я получил сотни звонков с просьбой продать эту реликвию", – цитирует 58-летнего Ходжа AS со ссылкой на британские СМИ.
Заметим, футболка Диего Марадоны с матча 1/4 финала ЧМ-1986 Аргентина – Англия оценивается в миллион долларов США.