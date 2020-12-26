Стів Ходж, який пограв за низку англійських клубів та національну команду на чемпіонаті світу-1986, володіє унікальним раритетом. Саме він помінявся футболками з Дієго Марадоною після знаменитого матчу, в якому аргентинець забив гол "рукою Бога", а пізніше вразив ворота Англії після неймовірного проходу зі своєї половини поля.

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"Мене багато хто критикував за обмін футболками з Марадоною. Деякі товариші по команді навіть розгнівалися. Але той матч назавжди увійшов в історію футболу. Я ніколи не звинувачував Марадону за той гол рукою. Це один із найкращих гравців в історії. Він був сміливим, наче лев. Дієго били по ногах всюди, де він грав.

Я маю цю футболку 34 роки, але жодного разу не думав над її продажем, адже це неймовірна цінність. Неодноразово бачив в Інтернеті статті, що начебто прошу за неї мільйон, чи навіть більше. Офіційно заявляю, що це неправда, писати такі речі – низько і підло. Хоча після смерті Марадони я отримав сотні дзвінків з проханням продати цю реліквію", – цитує 58-річного Ходжа AS з посиланням на британські ЗМІ.

Зауважимо, футболка Дієго Марадони з матчу 1/4 фіналу ЧС-1986 Аргентина – Англія оцінюється у мільйон доларів США.

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