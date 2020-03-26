"Я подумал, что это шутка": бывшая звезда Реала вспомнил звонок Санса – экс-президент мадридцев умер от коронавируса

Чемпион мира 1998 года Кристиан Карембе поделился воспоминаниями об экс-президенте Реала Лоренсо Сансе, который привел его в мадридский клуб.

"Я был со сборной Франции на чемпионате Европы в 1996 году. Вдруг мне позвонил тренер Эме Жаке. Он предупредил меня и сказал, чтобы я срочно зашел в его кабинет, никаких лишних слов. Я побежал, не зная чего он хочет. Вдруг тренер дает мне телефон и говорит, что звонил президент Реала Лоренсо Санс, он хочет подписать меня. Сначала я не поверил, подумал, что это шутка. Но я согласился и сдержал слово – главное слово моей жизни.

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Санс был настоящим человеком, всегда поддерживал меня. Он сформировал команду, которая служила мостом между большим Реалом с шестью Кубками чемпионов и нашей новой командой, которая выиграла финал против Ювентуса. Я хочу обнять мадридских болельщиков, мы переживаем сложную жизненную ситуацию, и я также хотел бы вспомнить семью Лоренсо Санса. Я хорошо помню, как он выходил из самолета с Кубком чемпионов и приветствовал тысячи людей на улицах. Это был прекрасный и незабываемый момент для меня", – рассказал Карембе в комментарии Marca.

Напомним, 76-летний Лоренсо Санс умер 21 марта после неудачной борьбы с коронавирусом.

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