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КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЛОРЕНСО САНС

Реал почтил память умершего Санса трогательным видео

10:06 28 Читати українською
Реал почтил память умершего Санса трогательным видео
Лоренсо Санс / Фото из открытых источников

Смерть Лоренсо Санса перевернула славную страницу в истории мадридского клуба.

Мадридский Реал продолжает грустить по поводу смерти своего бывшего президента Лоренсо Санса. Напомним, вчера на 76-м году жизни экс-глава "сливочных" ушел в небытие после осложнений, связанных с заражением коронавирусом.

Экс-президент Реала умер от коронавируса – до него клуб не выигрывал Лигу чемпионов 32 года

"Галактикос" на своей странице в социальной сети Твиттер опубликовали ролик-реквием, в котором упоминаются все достижения Санса на посту президента королевского клуба. В общем, с Лоренсо Реал в период с 1995 по 2000 годы завоевал 7 титулов: две Лиги чемпионов, один Межконтинентальный кубок, один чемпионат Испании, один Суперкубок Испании, одну баскетбольную лигу и один Баскетбольный кубок.

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Теги
Испания Видеоновости Лоренсо Санс Реал Мадрид Реал Мадрид
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