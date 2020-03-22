Реал почтил память умершего Санса трогательным видео

Смерть Лоренсо Санса перевернула славную страницу в истории мадридского клуба.

Мадридский Реал продолжает грустить по поводу смерти своего бывшего президента Лоренсо Санса. Напомним, вчера на 76-м году жизни экс-глава "сливочных" ушел в небытие после осложнений, связанных с заражением коронавирусом.

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"Галактикос" на своей странице в социальной сети Твиттер опубликовали ролик-реквием, в котором упоминаются все достижения Санса на посту президента королевского клуба. В общем, с Лоренсо Реал в период с 1995 по 2000 годы завоевал 7 титулов: две Лиги чемпионов, один Межконтинентальный кубок, один чемпионат Испании, один Суперкубок Испании, одну баскетбольную лигу и один Баскетбольный кубок.

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