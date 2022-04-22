Экс-игрок Милана, Интера и Барселоны собирает деньги на восстановление больницы в Мариуполе
Бывший защитник Милана, Интера и Барселоны Франческо Коко также намерен помочь Украине.
В итальянском Салерно 25 июня планируется проведение товарищеского поединка между сборной итальянских артистов и командой Play2Give, составленной из представителей индустрии развлечений и видеоблоггеров, сообщает журналист Юрий Шевченко в своем Telegram-канале.
"Зарплату нам уже не платят": тренер Мариуполя – о тяжелой судьбе работников клуба
Одним из организаторов станет экс-футболист Франческо Коко, успевший за свою карьеру поиграть за Милан, Интер, Барселону и выступавший за сборную Италии.
Отмечается, что собранные средства направят на помощь в реконструкции детской больницы и роддома в Мариуполе, подвергшихся авиадару от российских войск 9 марта.
Россия напала на Украину: Динамо против Месси, задержание Суркиса и неожиданный вызов в сборную (LIVE)