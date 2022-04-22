Бывший защитник Милана, Интера и Барселоны Франческо Коко также намерен помочь Украине.

В итальянском Салерно 25 июня планируется проведение товарищеского поединка между сборной итальянских артистов и командой Play2Give, составленной из представителей индустрии развлечений и видеоблоггеров, сообщает журналист Юрий Шевченко в своем Telegram-канале.

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Одним из организаторов станет экс-футболист Франческо Коко, успевший за свою карьеру поиграть за Милан, Интер, Барселону и выступавший за сборную Италии.

Отмечается, что собранные средства направят на помощь в реконструкции детской больницы и роддома в Мариуполе, подвергшихся авиадару от российских войск 9 марта.

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